2020/07/25 | 16:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت هيأة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، اليوم السبت، حاويتين محملتين بمواد غذائية منتهية الصلاحية ومعدة للتهريب.وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه ، ان “هيأة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، ضبطت حاويتين محملتين بمواد غذائية (زيتون معلب المنشأ مصر)و(حمص مجروش المنشأ الهند) منتهية الصلاحية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي وكالة تقدم الاخبارية.

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