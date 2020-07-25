صالح والحكيم يؤكدان توحيد الجهود لترسيخ سيادة العراق

2020/07/25 | 16:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم في لقاء جمعهما اليوم السبت، على ضرورة توحيد الجهود لتعزيز استقرار ال...

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