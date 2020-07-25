محافظة عراقية تبدأ توزيع العقار الروسي لعلاج كورونا

2020/07/25 | 16:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ توزيع دواء "أفيفافير" الروسي المنتج في أربيل لعلاج فيروس كورونا المستجد بمحافظة النجف....

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