إصابة تشابي لاعب برشلونة السابق بكورونا

2020/07/25 | 16:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشابي هرنانديز مدرب نادي السد المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم - الصورة لرويترز

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