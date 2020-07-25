الثقافة توضح حقيقة ما اشيع عن وجود صلة بين وزيرها والناشطة الالمانية هيلا ميوس

2020/07/25 | 16:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الثقافة والسياحة، اليوم السبت، وجود صلة بين وزيرها حسن ناظم والناشطة الألمانية هيلا ميوس.وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي شائعاتٍ عن وجود علاقة بين الناشطة الألمانية هيلا ميوس ووزير الثقافة والسياحة حسن ناظم، وربطت بعض الكتابات بين خطف الناشطة، وبيان الوزارة الداعي إلى إطلاق …

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