الثقافة تنفي وجود صلة بين وزيرها والناشطة الالمانية هيلا ميوس

2020/07/25 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الثقافة في بيان ، السبت 26 تموز 2020، وجود صلة بين الوزير حسن ناظم والناشطة الألمانية ه...





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