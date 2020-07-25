بالفيديو.. اهالي سموم والعباسية شمال غرب سامراء يشيعون مختار منطقتهم ويطالبون الكاظمي بتسليحهم لحماية انفسهم

2020/07/25 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- صلاح الدين

شييع العشرات من اهالي منطقة سموم والعباسية شمال غرب سامراء بمحافظة صلاح الدين، السبت، 25 تموز...





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