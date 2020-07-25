2020/07/25 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة، السبت، الحصيلة النهائية لعمليات الإنقاذ للمبنى الذي سقط صباح اليوم السبت.وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” ،نسخة منه، أن”فرق الإنقاذ تمكنت من انقاذ سبعة عمال وانتشال 3 جثث من بين حطام مرفق رياضي قيد الانشاء مشيد من الدعامات الحديدية تابع الى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني ينقذ 7 عمال وينتشل 3 جثث نتيجة انهيار مرفق رياضي بالبصرة المركز الخبري الوطني.

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