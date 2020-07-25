2020/07/25 | 17:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة البصرة، اليوم السبت، من انقاذ سبعة عمال وانتشال 3 جثث من بين حطام مرفق رياضي قيد الانشاء مشيد من الدعامات الحديدية تابع الى مديرية شباب ورياضة محافظة البصرة .وقال بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “فرق انقاذ الدفاع المدني، استخدمت لتنفيذ اعمالها اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية والمعدات الثقيلة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



انقاذ 7 عمال وانتشال 3 جثث نتيجة انهيار مرفق رياضي في البصرة وكالة تقدم الاخبارية.

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