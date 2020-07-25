مع انطلاقها غدا ..التعليم تحدد اوقات فتح

2020/07/25 | 17:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قالت وزارة التعليم العالي انه وحسب توجيهات الفريق الوزاري للتعليم الالكتروني في الوزارة ومع انطلاق الامتحانات النهائية الالكترونية غداً الاحد فانها نؤكد بان فتح الكمرا لمدة طويلة وعلى طول ساعات الامتحان سيؤدي الى ضعف الانترنيت لدى الطالب لذا فتح الكمرا سيكون فقط عند الطلب وللتعرف على هوية الطالب لا غير.

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