الانبار.. تفاصيل انفجار دراجة نارية على سيطرة امنية في المناطق الغربية

2020/07/25 | 17:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..بين مصدر في حكومة الانبار المحلية، السبت، تفاصيل انفجار دراجة مفخخة استهدفت سيطرة امنية في المناطق الغربية.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “دراجة نارية مفخخة انفجرت بالقرب من سيطرة امنية على طريق هيت كبيسة بالقرب من معمل محي بناحية كبيسة بقضاء هيت غربي الانبار”، مبينا ان “التفجير ادى الى استشهاد منتسب استخبارات واصابة […]

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