2020/07/25 | 17:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، ان الحكومة قطعت شوطا كبيراً فيما يتعلق بملف شهداء التظاهرات، وسيتم الإعلان عن أسماء الشهداء قريبا، ليحظوا بحقوقهم، فيما اشار الى الحكومة لن تدّخر جهداً في ملاحقة المجرمين والقتلة وتقديمهم الى العدالة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: سيتم الإعلان عن أسماء شهداء التظاهرات قريبا ليحظوا بحقوقهم وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: سيتم الإعلان عن أسماء شهداء التظاهرات قريبا ليحظوا بحقوقهم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: سيتم الإعلان عن أسماء شهداء التظاهرات قريبا ليحظوا بحقوقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).