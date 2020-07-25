نائب يطالب بعودة عمل مجلس النواب لمناقشة تجاوز تركيا على الحصص المائية

2020/07/25 | 17:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، السبت، بعودة عمل مجلس النواب لمناقشة تجاوز تركيا على الحصص المائية للعراق.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “تركيا لم تبلغ العراق بملء سد اليسو وهذا الامر مخالف للقوانين الدولية والاعراف الدبلوماسية”، لافتا الى ان “مجلس النواب عليه ان يقف بوجه الانتهاكات التركية المتكررة تجاه […]

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