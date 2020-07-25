العراق: الصحة تعلن تسجيل 72 وفاة و2862 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد

2020/07/25 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل اثنتين وسبعين حالة وفاة، والفين وثمانمئة واثنتين وستين اصابة جديدة، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في عموم البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان، الى إجراء خمسة عشر ألفا وسبعمئة وثمانية وثمانين فحصا في جميع المختبرات المتخصصة، ليرتفع بذلك العدد الكلي للنماذج الخاضعة للفحص منذ بدء الفيروس بالتفشي في البلاد، الى ثمانمئة وخمسة وتسعين ألفا ومئة وسبعة وثمانين، مؤكدة تماثل الفين وتسعة واربعين مصابا للشفاء، وهو ما يرفع مجمل عدد المتعافين الى ثلاثة وسبعين ألفا وثلاثمئة وسبعة عشر شخصا.

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