الرئيس صالح والسيد الحكيم يؤكدان ضرورة دعم الحكومة الحالية وإبعاد العراق عن الصراعات

2020/07/25 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، على ضرورة دعم الحكومة الحالية في تنفيذ برنامجها.

وجرى خلال استقبال الرئيس صالح رئيس تيار الحكمة، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على مساندة الحكومة في جهودها، وفي إجراء الانتخابات المبكرة والنزيهة على وجه الخصوص، وتلبية مطالب العراقيين في تحقيق الإصلاحات المنشودة، إضافة الى مناقشة السبل الكفيلة بمواجهة جائحة كورونا، والحد من تداعياتها الوبائية والاقتصادية، ووجوب دعم الفرق الطبية والصحية والكوادر الساندة بما يؤمن الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، فيما أكد الجانبان على أهمية توحيد الجهود والمساعي، والتنسيق المشترك بين القوى الوطنية لترسيخ حماية سيادة العراق وتعزيز أمنه واستقراره والنأي به عن التجاذبات والصراعات الدولية والإقليمية.

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