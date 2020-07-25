الكربولي: الحكومات المتعاقبة تعاملت بمنهج ظالم مع النازحين

2020/07/25 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إنتقد النائب محمد الكربولي، طريقة تعامل الحكومات المتعاقبة مع ملف النازحين.

واتهم الكربولي عبر تغريدة على تويتر، تلك الحكومات بالتعامل مع النازحين بمنهج ظالم، وهو ما زاد من وقع كارثة داعش عليهم، إضافة الى تحوليها بيوتهم الى ركام وانقاض من خلال القصف العشوائي، مضيفا ان من واجب الحكومة الالتزام بوعودها، وتنفيذ قانون التعويضات ليتمكن النازحون من بناء دورهم، فيما ختم الكربولي التغريدة بالقول، إن النازحين يطالبون بالتعويضات لبناء سقف يستظلون به، وليس الذهاب للمصائف، على حد تعبيره.

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— محمد الكربولي (@mohamdalkarboli) July 25, 2020

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