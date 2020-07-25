2020/07/25 | 17:22 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصلحتنا.. الوئام مع الجميع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سالم مشكور
أثار خبر مشاركة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في اجتماع مجلس الوزراء من المستشفى الذي يرقد فيه...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصلحتنا.. الوئام مع الجميع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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