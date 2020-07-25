مصلحتنا.. الوئام مع الجميع

2020/07/25 | 17:22 - المصدر: سومر نيوز

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سالم مشكور

أثار خبر مشاركة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في اجتماع مجلس الوزراء من المستشفى الذي يرقد فيه...

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