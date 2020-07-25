دعوة نيابية لتعطيل الدوام الرسمي هذا الأسبوع لسببين أحدهما خطير للغاية

2020/07/25 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعا النائب عن محافظة بغداد عباس عليوي، اليوم السبت، الحكومة العراقية الى تعطيل الدوام الرسمي لهذا الأسبوع فيما كشف سبب ذلك.

وقال عليوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية، مطالبة بتعطيل الدوام الرسمي في عموم البلاد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق الخمسين مئوية، وتقليل الحركة قبل العيد لمنع حدوث قفزة بعدد الاصابات بفيروس كورونا".

وبين ان "هذا القرار يجب اتخاذه بشكل سريع، بهدف اعادة الحياة الى طبيعتها بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى، وحتى يكون هناك نوع من السيطرة على الموقف الوبائي، الذي مازال يشهد ارتفاعا كبيراً وخطيراً للغاية بالإصابات والوفيات".

وكان هيأة الانواء الجوية توقعت تسجيل معدل درجات حرارة يتراوح ما بين 47 و 52 درجة مئوية هذا الاسبوع في عموم مناطق العراق.

أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت (25 تموز 2020)، تسجيل 72 حالة وفاة و2863 اصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة اصابات بالفيروس منذ دخول الوباء بعد 2842 اصابة سجلت في 10 تموز الجاري.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق إنه "تم فحص (15788) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (895187)".

وأضافت، أنها "سجلت هذا اليوم ( 2049) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 218، بغداد / الكرخ 398، مدينة الطب 103، النجف الأشرف 119، السليمانية 18، أربيل 109، كربلاء 105، كركوك 117، ديالى 124، واسط 54، البصرة 136، ميسان 80، بابل 183، الديوانية 82، ذي قار 65، الأنبار 13،المثنى 41، صلاح الدين 84".

وتابعت الصحة، "اما الأصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت: 2862 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 392، بغداد الكرخ 677، مدينة الطب 67، النجف 100، السليمانية 107، أربيل 101، دهوك 14، كربلاء 208، كركوك 138، ديالى 84، واسط 226، البصرة 251، ميسان 56، بابل 155، الديوانية 60، ذي قار 70، الأنبار 7، المثنى 70، نينوى 45، صلاح الدين 34".

وأشارت الصحة الى أن "الوفيات 72 حالة وكما يلي: بغداد الرصافة 9، بغداد الكرخ 4، مدينة الطب 7، السليمانية 5، أربيل 4، كربلاء 7، كركوك 6، واسط 3البصرة 6، ميسان 2، بابل 7، الديوانية 2، ذي قار 5، المثنى 2، نينوى 3".

ومع الموقف الوبائي لهذا اليوم، يكون مجموع الشفاء: 73317 (نسبة الشفاء 68.2 %)، مجموع الأصابات: 107573، الراقدين الكلي: 29972، الراقدين في العناية المركزة: 449، مجموع الوفيات: 4284.

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