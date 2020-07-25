الكاظمي: الحكومة قطعت شوطا كبيراً بملف شهداء التظاهرات وستعلن اسمائهم قريباً

2020/07/25 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عائلة الصحفي توفيق التميمي، الذي اختطف على يد مسلحين في شهر آذار الماضي.وأكد الكاظمي وفق بيان صادر عن مكتبه أن "الحكومة تبذل قصارى جهدها لمتابعة قضية اختطاف الصحفي توفيق التميمي، وإنهاء معاناته، وهي جادة أيضا بمتابعة ملف جميع المختطفين وحسم هذا الملف، حيث باتت هذه الجرائم تعكّر صفو الأمن والاستقرار، وتؤثر في المكاسب التي تحققها قواتنا الأمنية في ملاحقتها للإرهاب وبسط الأمن في عموم العراق"، مبينا أن "الحكومة لن تدّخر جهداً في ملاحقة المجرمين والقتلة وتقديمهم الى العدالة".وأشار الى أن "الحكومة قطعت شوطا كبيراً فيما يتعلق بملف شهداء التظاهرات، وسيتم الإعلان عن أسماء الشهداء قريبا، ليحظوا بحقوقهم".

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بغداد اليوم- صلاح الدين

شييع العشرات من اهالي منطقة سموم والعباسية شمال غرب سامراء بمحافظة صلاح الدين، السبت، 25 تموز، 2020، مختار منطقتهم وعائلته بعد استشهادهم بهجوم شنه تنظيم داعش .

وحصلت (بغداد اليوم)، على شريط مصور، يظهر فيه العشرات من

بغداد اليوم- صلاح الدين

أصدر النائب عن محافظة صلاح الدين، مثنى السامرائي، السبت، 25 تموز، 2020، بيانا بشأن مقتل مختار منطقة سموم والعباسية شمال غرب قضاء سامراء، فيما دعا إلى ضرورة تشكيل حشد عشائري مسلح قادر على مقارعة الارهاب.

ونعى السامرا

بغداد اليوم- الانبار

افاد مصدر أمني من محافظة الانبار، السبت، 25 تموز، 2020، بانفجار دراجة مفخخة على قطاعات أمنية تابعة لقوات الجيش في ناحية كبيسة بالانبار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "دارجة مفخخة انفجرت على قوات الجيش العراقي تس

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