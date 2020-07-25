الكشف عن الاجراءات الطبية المتبعة مع الراغبين بالسفر لخارج العراق

2020/07/25 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف اختصاص الصحة العامة في دائرة صحة الكرخ، عبد الستار حمادي، السبت، 25 تموز، 2020، عن الاجراءات ...





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