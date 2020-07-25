السمنة تزيد مخاطر الوفاة بكورونا

2020/07/25 | 17:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر تقرير لهيئة الصحة العامة في إنجلترا، السبت، من أن الذي يعانون السمنة أو الزيادة في الوزن، معرضون أكثر من غيرهم لخطر الوفاة أو الاعتلال الشديد، وذلك في حال إصابتهم بمرض كوفيد-19.وذكرت هيئة الصحة العامة أن البيانات أظهرت أن من يتراوح لديهم مؤشر كتلة الجسم بين 30 و35 يزيد بينهم خطر الوفاة […]

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