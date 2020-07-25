وصول حاملة طائرات أميركية نووية و12 سفينة حربية إلى المتوسط

2020/07/25 | 17:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة وصلت حاملة الطائرات النووية، USS Dwight D.Eisenhower و12 سفينة حربية أخرى إلى البحر الأبيض المتوسط.وأفاد موقع Newsbomb.gr الى ان الطائرات ستجري على متن حاملة الطائرات تدريبات مع القوات الجوية اليونانية، مشيرا إلى أن حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور مع مجموعة من السفن المرافقة ستدخل البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس اليوم السبت.ستتجه حاملة الطائرات إلى المنطقة الواقعة جنوب جزيرة كريت اليونانية، حيث ستجري مناورات مشتركة مع القوات الجوية اليونانية.ستكون حاملة الطائرات على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية.وستشارك في التدريبات أزواج من طائرات إف- 16، والتي ستقلع من مطار سودا في كريت، بالإضافة إلى أربع طائرات إف- 18 من حاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور.وأوضح أنه يعد هذا أول تدخل أميركي مهم منذ الأزمة مع تركيا منذ يوم الثلاثاء، والتي لها رمز خاص، لأنه يحدث في وقت لم يهدأ فيه القلق في المنطقة.ويعتقد أنه مع هذه الخطوة، يرغب الأميركيون في إظهار قدرتهم على لعب دور الحكم ومنع أي عمل هجومي قد تحاول تركيا القيام به.يتعلق هذا بشكل رئيسي بمرور سفينة الأبحاث التركية Oruc Reis للبحث عن الهيدروكربونات في المنطقة الاقتصادية الخالصة في جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، مما قد يؤدي إلى صراع مسلح بين اليونان وتركيا.

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