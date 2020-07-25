2020/07/25 | 17:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يبلغ عائلة الصحفي المختطف توفيق التميمي بأمور (صورة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/25 | 17:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يبلغ عائلة الصحفي المختطف توفيق التميمي بأمور (صورة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يبلغ عائلة الصحفي المختطف توفيق التميمي بأمور (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).