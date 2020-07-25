“المعلومة” تكشف عائدية الأرض التي شهدت حادثة الانهيار في البصرة

2020/07/25 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد المدير السابق للدائرة القانونية بوزارة الشباب والرياضة، علي طاهر، ان الأرض التي شهدت حادثة الانهيار تابعة لمحافظة البصرة.وقال طاهر لـ /المعلومة/ إن “الأرض التي شهدت انهيار (جملون رياضي) في البصرة، هي تابعة لمحافظة البصرة وليس لمديرية الشباب والرياضة”.وأضاف ان “الارض محاذية لمديرية شباب البصرة وبعد نقل الصلاحيات لمجلس المحافظة، وهو […]

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