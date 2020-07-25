دراسة: الولايات المتحدة ارتكبت “إبادة جماعية” بين عامي 1929 و1974 بحق السود

2020/07/25 | 17:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت دراسة أميركية حديثة، أن برنامجا للتعقيم أجري في ولاية كارولاينا الشمالية لأجل “تحسين النسل” بين عامي 1929 و1974، استهدف ذوي الأصل الأفريقي بشكل واضح.وأوردت الدراسة أن الاستخدام غير المتناسب لهذه الإجراءات بذريعة تحسين النسل ينطبق عليه تعريف الإبادة.وأفادت الدراسة أن ما يقرب من 7600 شخصا، من رجال ونساء وحتى أطفال […]

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