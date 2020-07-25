صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 392 المُسجلة اليوم

2020/07/25 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ"392" المسجلة اليوم

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