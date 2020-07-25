الصحافة الإيطالية تؤكد إمكانية انتقال ميسي إلى إنتر

2020/07/25 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

تعتقد وسائل الإعلام الإيطالية بقوة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، يمكن أن ينضم إ...





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