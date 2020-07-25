درجال من النجف : نعمل وفق خطة طوارئ لدعم قطاع الشباب والرياضة

2020/07/25 | 17:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجفاعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عن تنفيذه لخطة طوارئ لتسيير قطاعات الوزارات المختلفة خلال وباء كورونا.وقال درجال خلال مؤتمر صحفي جمعه ومحافظ النجف لؤي الياسري، اليوم السبت، وحضرته النائبة سناء الموسوي " لدينا برامج واسعة لدعم شريحة الشباب ومختلف القطاعات الرياضية وقد بدأنا بخطة الطوارئ منذ قدومنا الى الوزارة، ونعمل اليوم من خلال المنصات الاعلامية الالكترونية" .وأكد أهمية التنسيق والتعاون مع الإدارات المحلية في مختلف المحافظات لتطوير المنشآت الرياضية التي تسهم في دعم قطاع الشباب بصورة أساسية.من جانبه دعا الياسري الى دعم الاندية الرياضية الفردية والجماعية في المحافظة مع التوجه الى تأهيل مشاريع البنى التحتية التابعة للوزارة والتي تعاني من تلكؤ واضح كغيرها من بقية مشاريع الوزارات .وقال الياسري " هنالك تخلف بسبب عدم دعم البنى التحتية والمنشآت الرياضية في جميع المحافظات.

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