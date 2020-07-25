2020/07/25 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة الشباب والرياضة النيابية، اليوم السبت، بتحقيق عاجل وسريع لكشف اسباب انهيار مبنى مؤجر على ارض تابعة الى وزارة الشباب والرياضة ويعود لمديرية شباب ورياضة البصرة.وقال بيان للجنة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان ” رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب عباس عليوي، اتصل هاتفيا بمدير المديرية صادق الكناني للاطمئنان على العاملين في المبنى”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة برلمانية تطالب بتحقيق عاجل في أسباب انهيار مبنى في البصرة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة برلمانية تطالب بتحقيق عاجل في أسباب انهيار مبنى في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة برلمانية تطالب بتحقيق عاجل في أسباب انهيار مبنى في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).