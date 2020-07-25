الداخلية: القبض على 4 من مروجي المخدرات بالبصرة وذي قار

2020/07/25 | 18:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، القبض على عدد من مروجي وحائزي المخدرات في محافظتي البصرة وذي قار.

واوضحت الوزارة في بيان، ان شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات تمكنت من خلال نصب كمين محكم، من إلقاء القبض على متهمين اثنين، من مروجي المخدرات في منطقة الجاهزة، مشيرة الى ضبط مواد مخدرة، وأدوات تعاطي المخدرات كانت بحوزتهما.

وكشفت الوزارة في بيان منفصل، عن قيام قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ذي قار من خلال نصب الكمائن المحكمة ومقاطعة المعلومات مع المصادر والمتعاونين، بإلقاء القبض على متهمين اثنين، وضبط نحو كيلوغرامين من مادة الكريستال المخدرة، مع بندقيه كلاشنكوف، ومسدسين، واطلاقات نارية كانت بحوزتهما، مبينة ان الشخصين اعترفا خلال التحقيق بالمتجارة وتوزيع المواد المخدرة ضمن المحافظة.

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