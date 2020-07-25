الازمة النيابية تعلن عن موافقة مبدئية لفرض الحظر الشامل خلال عيد الاضحى

2020/07/25 | 18:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعلنت خلية الازمة النيابية، السبت، عن موافقة مبدئية لفرض الحظر الشامل خلال عيد الاضحى.وقال عضو الخلية النائب عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “اللجنة العليا للصحة والسلامة الحكومية وافقت مبدئيا على فرض الحظر الشامل للتجوال خلال ايام عيد الاضحى المبارك”، لافتا الى ان “اللجنة ستجتمع خلال اليومين المقبلين لاعلان الحظر بشكل […]

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