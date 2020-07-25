2020/07/25 | 18:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكدت دائرة صحة بابل، السبت، ان مايصلها من مضادات لعلاج كورونا من وزارة الصحة لا يسد 8% من حاجتها الفعلية، مبينا ان بابل سجلت 4700 اصابة منذ دخول الفيروس بينها 500 في صفوف كوادر الصحة.وقال مدير عام صحة بابل محمد هاشم لـ/المعلومة/ ان “وزارة الصحة جهزت محافظة بابل بمجموعة من الادوية المضادة لفيروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة بابل: الوزارة جهزتنا بمضادات لكورونا لاتسد 8% من احتياجنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة بابل: الوزارة جهزتنا بمضادات لكورونا لاتسد 8% من احتياجنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).