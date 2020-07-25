2020/07/25 | 18:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – وجه محافظ البصرة المهندس “أسعد عبد الأمير العيدانيّ”، بتشكيل لجنة تحقيقيّة عاجلة للتحقيق بحادثة انهيار مرفق رياضيّ قيد الانشاء مشيد من الدعامات الحديديّة تابع لمديرية الشباب والرياضة في المحافظة.وقال مدير إعلام ديوان المحافظة “علي يوسف القطرانيّ” في تصريحٍ للمركز الإعلاميّ: إن “محافظ البصرة وجهَ بفتح تحقيق عاجل وتشكيل لجنة مؤلفة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العيداني بوجه بتشكيل لجنة تحقيقيّة عاجلة للتحقيق بحادثة انهيار مرفق رياضيّ قيد الانشاء المركز الخبري الوطني.

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