المالية النيابية تكشف تكبد العراق خسائر مالية ضخمة

2020/07/25 | 18:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف احد اعضاء اللجنة المالية النيابية في العراق، عن تكبد الدولة العراقية بخسائر مالية ضخمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب....

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