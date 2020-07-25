2020/07/25 | 18:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة نيابية تطالب بتحقيق عاجل لكشف اسباب انهيار مبنى تابعا لمديرية شباب ورياضة البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/25 | 18:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تطالب بتحقيق عاجل لكشف اسباب انهيار مبنى تابعا لمديرية شباب ورياضة البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تطالب بتحقيق عاجل لكشف اسباب انهيار مبنى تابعا لمديرية شباب ورياضة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).