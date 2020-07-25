الكشف عن موعد انحسار ’’أقوى موجة حارة’’ يشهدها العراق وتوقعات بهطول أمطار خلال 24 ساعة

2020/07/25 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تشهد محافظات العراق منذ يوم امس الجمعة، وخلال الاسبوع الجاري موجة من الحر الشديد، حيث س...





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