باريس سان جيرمان يصدر بيانا يعلن فيه تشخيص إصابة مبابي

2020/07/25 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي، اليوم السبت، تفاصيل إصابة نجمه الشاب كيليان مبابي، التي تعرض لها خلال مباراة سانت إيتيان، أمس الجمعة، في نهائي كأس فرنسا.

وقال النادي الباريسي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن:" مبابي يعاني من التواء في الكاحل الأيمن، مع جرح كبير في الجانب الخارجي، وسيخضع لتقييم جديد لإصابته خلال 72 ساعة".

هذا ولم يكشف النادي الفرنسي في بيانه أية تفاصيل بشأن مدة الغياب المتوقعة للمهاجم الشاب عن الملاعب.

وتعرض مبابي للإصابة بعد تدخل عنيف من لويك بيرين مدافع سانت إيتيان، الذي نال بطاقة حمراء لتعمده الخشونة، ليغادر النجم الفرنسي الملعب بعد مرور نصف ساعة فقط من عمر المباراة.

وكان سان جيرمان قد توج بلقب كأس فرنسا للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد أن تفوق على سانت إيتيان في المباراة النهائية بهدف نظيف سجله النجم البرازيلي نيمار.

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وقال تشافي: &qu

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