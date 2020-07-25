فصيل شيعي مسلح جديد يتعهد بـ

2020/07/25 | 18:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتعهد فصيل شيعي مسلح جديد أطلق على نفسه اسم "لواء منتقمون"، بملاحقة أعضاء حزب البعث السابق، مطالباً الولايات المتحدة الأميركية بإخراج قواتها من العراق، وإلا فإنهم سيخرجونهم بطريقتهم "الخاصة".وعرّف الفصيل الجديد عناصره "الزينبيون المقاومون المنتقمون"، هاجم في بيان له حزب البعث، محملاً إياه "الدماء التي تسببوا بسفكها والحرمات التي تم هتكها في زمن نظام صدام حسين"، محذراً إياهم بإلحاقهم برئيس النظام العراقي السابق صدام حسين بالقول: "إهربوا وإلا أرسلناكم لجدكم صدام حسين".الفصيل الشيعي المسلح الجديد، طالب أميركا بإجلاء قواتها من العراق، موجهاً تحذيراً لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بأن عليه إخراج الأميركان، حسب قرار البرلمان العراقي، أو سيقومون هم بإخراجهم بطرقهم "الخاصة"

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