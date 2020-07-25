مساجد أربيل والسليمانية تعيد فتح أبوابها لاستقبال المصلين

2020/07/25 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعادت المساجد في اقليم كردستان، استقبال المصلين من جديد بعد إغلاق دام عدة اشهر، نتج عن تفشي وباء كورونا.

وجاء قرار فتح المساجد وفق الاجراءات الجديدة لوزارة داخلية الاقليم، القاضية بتخفيف قيود حظر التجوال، مع مراعاة الالتزام بإرشادات الجهات الصحية الخاصة بالوقاية من الوباء، فيما اظهرت صور من محافظتي أربيل والسليمانية، قيام المصلين بأداء الصلوات اليومية الجماعية للمرة الاولى منذ شهر آذار الماضي، وحسب التعليمات التي أوصت بها الجهات المعنية، التي كانت قد استثنت من قرار السماح بالصلاة الجماعية كلا من صلاتي الجمعة والعيد.

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