2020/07/25 | 18:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، السبت، عن تسجيل 392 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه انه تم تسجيل 392 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الرصافة، توزعت كالتالي: – 120 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية قطاع النهروان 6 حالات قطاع الاستقلال 12 حالة قطاع الشعب 30 حالة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التوزيع الجغرافي للاصابات بـ كورونا اليوم في الرصافة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوزيع الجغرافي للاصابات بـ كورونا اليوم في الرصافة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوزيع الجغرافي للاصابات بـ كورونا اليوم في الرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).