الخارجية :إستعدنا من روما قطعة أثرية تعود لـ5000 عام قبل الميلاد

2020/07/25 | 18:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، عن أن "سفارة جمهورية العراق في روما تسلمت تمثال "الإلهة الأمّ" من الحكومة الإيطالية بمراسم رسمية جرت في وزارة الممتلكات والأنشطة الثقافيّة الإيطالية".و اكد في بيان، أن "سفيرة العراق في روما صفيّة السهيل حضرت المراسم بالإضافة إلى وزير الثقافة الإيطالي فرانتشيسكيني".تجدر الإشارة إلى أن تمثال "الإلهة الأمّ" هو عبارة عن قطعة أثرية عراقيّة يعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ بحوالي (٥٠٠٠ عام ق.م)، و ترمز إلى الأُمُومة و الخُصُوبة.

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