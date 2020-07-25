ترامب: أندم أحيانا على التسرع بنشر تغريدات على

2020/07/25 | 18:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أنه يندم أحيانا على ما يقوم بنشره على "تويتر"، معترفا أن استخدامه لمنصة التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون "مندفعا، لكن قد أستفيد من التعامل بشكل أكثر حذرا".واضاف ترامب إلى أن "المشكلة لا تتعلق بتصريحاته على الإنترنت، بل عندما يقوم بإعادة تغريدات حسابات معجبين".وأفاد الرئيس الأميركي في تصريح صحفي، بأن "إعادة التغريد دائما فى الغالب ما تسبب لك المشاكل"، مشيرا إلى أنه لا يفحص بعناية بشكل دائم الأشخاص الذين يعيد تغريداتهم.تجدر الإشارة إلى أن ترامب يقوم في بعض الأحيان بإعادة تغريدات حسابات يبدو أنها تنتمي إلى مؤيدي نظرية المؤامرة وعنصريين.

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