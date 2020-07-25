مستقبل العلمانية في تركيا - سامح عسكر

2020/07/25 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر العلاقة بين الدين والسياسة برغم أنها جدلية قديمة والنقاش بشأنها أصبح مستهلكا لكنها عادت بقوة الآن في المجتمع التركي في ظل سياسات الرئيس أردوجان "الشعبوية الإسلامية" وخطاباته الدينية وتدخلاته في شئون الدول الأخرى من منطلق ديني أيدلوجي مبني على طموحات تمجيد وإحياء الدولة العثمانية..وبرغم قوة حزب العدالة الإسلامي انتخابيا لكن ثمة أشياء تمثل نقاط ضعف له في تحويل تركيا إلى نموذج ديني أقرب للخلا ......





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