لماذا المجالس الوزارية إذا كان الوزير كفوء ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2020/07/25 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي حينما تؤلف الوزارة المفروض يختار وزراء كل واحد منهم تتناسب مع خبرته وشهادته مع اختصاص تلك الوزارة ومن خلال عمله يترجم مقدرته واختصاصه وخبرته في العمل الوزاري ...



والمجالس الوزارية التي تعتبر ظاهرة جديدة في العمل الوزاري في العراق فهي أولاً : تضعف من مركزية الوزير وقراراته وثانياً : إذا كان أعضاء المجالس من أفكار أو اختصاص ليس له علاقة بعمل الوزارة سوف تكون أحكامه واجتهاداته مناقضة للعمل الوزاري ثا ......





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