فريدريك نيتشه: فيلسوف أم معتوه داعر؟ - سامي الذيب

2020/07/25 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_الذيب قرأت كتاب فريدريك نيتشه (1844 - 1900) المعنون "هكذا تكلم زرادشت" في عمر 14 سنة عندما كنت طالبا في مدرسة الإكليريكية في بيت جالا (فلسطين).



وهذا الكتاب متوفر مجانا من هذا الرابط https://www.hindawi.org/books/19595390/.



وعدت هذه السنة لقراءته بالفرنسية.



ويعتبر هذا الكتاب أهم كتب نيتشه الذي ينعته البعض بالفيلسوف، بينما يعتبره آخرون معتوه داعر، وهذا هو رأي الأستاذ محمد المزوغي في كتابه "التخلّص من نيتش ......





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