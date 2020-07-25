2020/07/25 | 18:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخلى التحالف الأميركي معسكر بسماية جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد الذي يضم قوات اسبانية وأميركية، وأعلن الجانب العراقي تسلم الموقع....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ستغادر القوات الاجنبية المنسحبة من "بسماية " العراق؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ستغادر القوات الاجنبية المنسحبة من "بسماية " العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).