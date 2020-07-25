الكرخ تتصدر قائمة الاصابات بكورونا في عموم العراق اليوم

2020/07/25 | 18:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتصدر جانب الكرخ من العاصمة بغداد، اليوم السبت، قائمة الاصابات بفيروس كورونا المسجلة في عموم العراق بعد تسجيلها 677 اصابة.وذكرت دائرة صحة الكرخ في بيان، ان" اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-أبو دشير -——- ٦أبو غريب ——— ٢١الاسكان ———- ١٣الاعلام ———- ٥البياع ———— ١١التاجي ———- ٨الحارثية ——— ١الحرية ———- ٤٤الخطيب ——— ٣الدورة ———- ٣٣الدولعي ——— ٨الرحمانية ——- ٧السيدية ——— ٢٤الشالجية ——— ٤الشرطة الخامسة ——- ١الشرطة الرابعة ——— ٣الشعلة ——— ٦١الصالحية —— ٣الطارمية ——- ٤٦الطوبجي ——- ١٨العامرية ——— ٤العلاوي ——— ٤الغزالية ——— ٤٩القادسية ——- ١٠الكاظمية ——- ٣٠الكرخ ———- ٩اللطيفية ——- ٨المحمودية —- ٤٢المكاسب —— ٢المشاهدة —— ٢المعالف ——- ٢المنصور ———- ١٣المواصلات —— ٥النصر والسلام —— ١الوشاش ———— ١٣اليرموك ———- ٦اليوسفية ——— ٦جكوك ———— ١٠حي التراث ——— ١حي الجامعة —- ٨حي الجهاد ——- ١١حي الخضراء —- ١٠حي العامل ——— ٣٨حي العدل ——— ٢٩حي الفرات ——— ١سبع البور ———- ١شارع حيفا ——— ٢كرادة مريم ——- ٢ناحية الرشيد —— ٥مجمع الايادي السكني —— ٥سكنة جانب الرصافة ——— ٢٧محافظة ديالى ——- ١محافظة ذي قار —— ١الشفاء:٣٩٨الوفيات:-وفاة/٨٠سنة/انثى/الوشاش/محلة٦١٩- وفاة/٥٦سنة/ذكر/شارع حيفا.- وفاة/٨٥سنة/انثى/ابو غريب/الرضوانية/قرب مدرسة المأرب المختلطة.- وفاة/٤٨سنة/المحمودية/حي المرتضى.

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