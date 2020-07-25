نائب: الفاسدون في هيأة الاعلام والاتصالات مضوا بصفقة ’’بيع العراق’’ لشركات النقال والقضاء سيحسم الموقف

2020/07/25 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب في البرلمان العراقي، علاء الربيعي، عن تعاون قضائي للتحقيق بتجديد عقود شركات الهاتف النقال...





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