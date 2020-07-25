التوزيع الجغرافي لـ 4 وفيات و 677 اصابة جديدة بكورونا في جانب الكرخ ببغداد

2020/07/25 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، السبت، التوزيع الجغرافي لـ 4 وفيات و677 اصابة جديدة بكورونا في جانب...





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