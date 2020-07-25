الولايات المتحدة.. عاصفة

2020/07/25 | 18:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، السبت، إن العاصفة "هانا" تحولت صباح اليوم، لأول إعصار في موسم أعاصير الأطلسي لعام 2020.وأضاف المركز أن "الإعصار يقع على بعد نحو 144 كيلومترا إلى الشرق والشمال الشرقي من بورت مانسفيلد ومحمل برياح سرعتها القصوى تزيد عن 120 كيلومترا في الساعة".وأشار المركز، ومقره ميامي، إلى أن "من المتوقع أن يكتسب الإعصار قوة إضافية قبل وصوله لليابسة لكنه سيضعف سريعا لدى توغله فيها".وكانت آخر أخطر العواصف التي ضربت الولايات المتحدة في يونيو الماضي، عندما ضربت العاصفة الاستوائية "كريستوبال" جنوب شرقي ولاية لويزيانا الأميركية.وقدرت سرعة الرياح القصوى بنحو 50 ميلا في الساعة.وتسببت معدلات هطول الأمطار بفيضانات مفاجئة كبيرة في أجزاء من وسط مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، كما أسقط الإعصار خطوط الكهرباء والأشجار الكبيرة شمال شرقي مقاطعة كولومبيا بولاية فلوريدا.

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